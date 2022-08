Siemens предложила создать плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока"

Компания Siemens Energy предложила "поддержать" турбину для газопровода "Северный поток", которая все еще остается в ФРГ, и составить для агрегата плейлист.

В Siemens сочли, что турбине сейчас одиноко. В своем Twitter компания предложила начать с песни So Lonely ("Так одиноко") рок-группы The Police.

Пользователи соцсети предложили свои варианты: Should I Stay or Should I Go ("Остаться или уйти" / Мик Джонс); I Want To Break Free ("Хочу вырваться на свободу"/ Queen); Life's a Gas ("Жизнь - газ" / T. Rex); Enjoy The Silence ("Наслаждайся тишиной" / Depeche Mode).

"Газпром" также решил не остаться в стороне. Компания, которая ранее заявляла, что турбина оказалась в Германии вместо России в нарушение существующего контракта, предлагает Siemens включить турбине Breaking the Law ("Нарушая закон" / Judas Priest).

Ранее в Siemens Energy заявили, что все условия для транспортировки созданы, санкции с конкретной турбины сняты, она может быть ввезена РФ.

В "Газпроме" в ответ дали комментарий, суть которого сводится к тому, что компания опасается внезапных санкций и забирать турбину не будет. В российской компании не раз заявляли о неких проблемах с документацией по турбине, из-за которых оборудование не получается ввезти в Россию.