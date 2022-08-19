Лучший снайпер чемпионата Казахстана перебрался в "Автомобилист"

Нападающий Герман Шапорев стал игроком системы екатеринбургского "Автомобилиста".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, 21-летний российский форвард заключил двусторонний контракт сроком на один год. В прошлом сезоне Шапорев выступал в чемпионате Казахстана и с 37 голами стал лучшим снайпером турнира.

Герман является воспитанником омского "Авангарда". Минувший сезон Шапорев начинал в "Бейбарысе" из Атырау (14 матчей, 7+2), а затем перебрался в усть-каменогорское "Алтай-Торпедо" (21 матч, 29+8). Заканчивал сезон форвард матчами плей-офф за главную команду Усть-Каменогорска "Торпедо" (4 матча 1+0).

По системе гол+пас Герман Шапорев стал восьмым игроком лиги Казахстана (47 очков, 37+10), а по количеству заброшенных шайб – первым.

Как сообщало Накануне.RU, недавно нападающий ХК "Автомобилист" Алексей Макеев получил серьезную травму колена. Игрок уже перенес операцию в Германии.