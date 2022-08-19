20 Августа 2022
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Наука и техника В России Московская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Все смартфоны на Android, работающие в России, могут превратиться в "кирпичи"

Все смартфоны в России могут быть отключены в рамках "кибервойны", развернутой странами Запада. На это указала председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это – одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна", - сказала она в интервью "Звезде" на полях Международного военно-технического форума "Армия-2022", её слова приводят "Известия".

Касперская уточнила, что такой сценарий не подразумевает полного обрушения инфраструктуры. При желании граждане могут использовать другие способы связи. Чтобы снизить негативные последствия подобного сценария необходимо сделать упор на импортозамещение, добавила Касперская.

Теги: Наталья Касперская, Android, Армия-2022



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