В Челябинской области сотрудников полиции подозревают в вырубке реликтовых сосен

В Челябинской области трех сотрудников полиции подозревают в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, трое участковых уполномоченных полиции в мае текущего года произвели незаконную рубку древесины на территории Хомутининского бора, являющегося памятником природы Челябинской области. Они срубили 15 сосен, причинив ущерб в размере более 540 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

"В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.