20 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

В Югре погиб работник аэропорта: попал под удар винта самолёта

Сургутской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства гибели работника аэропорта, сообщили Накануне.RU пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Трагический инцидент произошел сегодня, в 13.48, в аэропорту города Белоярский, во время запуска самолёта АН-24 авиакомпании "ЮТэйр"

"Агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолёта. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте. С целью установлений всех обстоятельств происшествия в аэропорту работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.

Теги: самолёт, работник, аэропорт, гибель, Белоярский, проверка, винт



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