В Югре погиб работник аэропорта: попал под удар винта самолёта

Сургутской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства гибели работника аэропорта, сообщили Накануне.RU пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Трагический инцидент произошел сегодня, в 13.48, в аэропорту города Белоярский, во время запуска самолёта АН-24 авиакомпании "ЮТэйр"

"Агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолёта. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте. С целью установлений всех обстоятельств происшествия в аэропорту работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.