В МЧС сложился дефицит отечественного оборудования – замминистра Чуприян

МЧС испытывает дефицит отечественного оборудования. Не хватает электроники, двигателей для аварийно-спасательного оборудования, даже пластика для касок нет, заявил первый замминистра ЧС Александр Чуприян.

По словам чиновника, для МЧС "наиболее болезненно" использование импортных электронных блоков.

Отдельная проблема – средства индивидуальной защиты. "Для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства", - пожаловался Чуприян.

Среди иных примеров зависимости от импортного оборудования Чуприян упомянул отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, используемых в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах, передает РБК.