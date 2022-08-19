20 Августа 2022
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В МЧС сложился дефицит отечественного оборудования – замминистра Чуприян

МЧС испытывает дефицит отечественного оборудования. Не хватает электроники, двигателей для аварийно-спасательного оборудования, даже пластика для касок нет, заявил первый замминистра ЧС Александр Чуприян.

По словам чиновника, для МЧС "наиболее болезненно" использование импортных электронных блоков.

Отдельная проблема – средства индивидуальной защиты. "Для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства", - пожаловался Чуприян.

Среди иных примеров зависимости от импортного оборудования Чуприян упомянул отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, используемых в специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах, передает РБК.

Теги: дефицит, импортозамещение, оборудование, мчс



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