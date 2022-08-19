20 Августа 2022
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Дорожные работы (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Строители закроют перекресток Шолохова и Сибирского тракта до конца ноября

Специалисты ООО "СЗ "Астра - Восток" до 20 ноября закроют движение транспорта в районе перекрестка улицы Шолохова и Сибирского тракта. Работы стартуют с 20 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все два месяца компания будет заниматься строительством сетей газоснабжения. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Место работ также оградят и обозначат сигнальными фонарями красного цвета, которые будут установлены через каждые 2м.

На протяжении всех строительных работ, транспорт будет перенаправлен по переулку Сухому, улицам Лагерной и Курганской.

Напомним, что для удобства горожан и гостей Екатеринбурга, на информационной карте официального портала города содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.

Теги: Шолохова, Сибирский тракт, перекресток, закрытие, газоснабжение



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