20 Августа 2022
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Экономика В России
Вагон-бистро (2022) | Фото: пресс-служба ФПК

"Дочка" РЖД представила новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования

АО "ФПК" ("дочка" РЖД) представила свой новый двухэтажный вагон-бистро, предназначенный для поездов дальнего следования. Вагоны производит Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг").

Первый вагон-бистро включили в состав туристического поезда "В Карелию", до конца 2022 года еще пять таких вагонов пополнят составы пассажирских поездов.

"В основе нового вагона-бистро – усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже. Теперь здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами. Для комфорта и удобства пассажиров в салоне бистро установлены дополнительная кофемашина, две ТВ-панели, информационные табло. Кроме того предусмотрены надоконные полки для личных вещей пассажиров и стеллаж для багажа", - говорится в сообщении РЖД.

Вагон-бистро.(2022)|Фото: пресс-служба ФПК

У каждого места есть розетки, USB-разъемы и беспроводные зарядные устройства, светильники с двумя режимами работы, кнопки вызова официанта.

Также в компании сообщили, что пневматическая подвеска обеспечивает более плавный ход вагона, предназначенного для приема пищи.

Вагон-бистро.(2022)|Фото: пресс-служба ФПК

Вагон-бистро(2022)|Фото: пресс-служба ФПК

Вагон-бистро(2022)|Фото: пресс-служба ФПК

Теги: ржд, вагон-ресторан, кафе, поезд, вагон



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