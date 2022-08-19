МИД РФ: Украина открыто говорит о нападении на российскую территорию

Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении на территорию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму?", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что это эскалация конфликта с подачи США.

По словам Рябкова, Москва не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, однако Вашингтон, в свою очередь, пока отказывается "глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения".

Ранее издание со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США дали разрешение вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму.

Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной.