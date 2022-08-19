20 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

В Минобороны РФ заявили о перехвате на Украине американских противорадиолокационных ракет

В Минобороны РФ заявили о перехвате на Украине двух ракет американского производства.

"Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США в районе Алчевска и Стаханова", - говорится в заявлении Минобороны.

Ранее стало известно, что США передали Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров. Публично поставки такого вида тяжёлого вооружения не афишируются.

Информация о том, что эти ракеты используются на Украине, появилась в начале августа. О них заявили российские блогеры, обнаружившие фрагменты HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), которые якобы поразили российский зенитно-ракетный комплекс на Украине.

Официальный представитель Пентагона подтвердил, что ракеты серии HARM действительно были включены в поставки оружия на Украину. Он не уточнил конкретную модель ракет.

Теги: Ракета, Минобороны РФ



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