20 Августа 2022
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ким чен ын кндр северная корея (2012) | Фото:vesti.ru

Северокорейские строители хотят работать на восстановлении Донбасса - Хуснуллин

Северокорейские строители могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. По его словам, специалисты из КНДР сами проявили инициативу.

"Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным", - сказал Хуснуллин.

В начале августа Хуснуллин с восхищением высказывался о работоспособности и эффективности корейских строителей. Например, корейские плиточники работают в два с половиной раза быстрее российских. "Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт", - сказал вице-премьер в интервью РБК, но тут же добавил: "Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые".

Теги: марат хуснуллин, кндр, донбасс, строители



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