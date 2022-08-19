Северокорейские строители хотят работать на восстановлении Донбасса - Хуснуллин

Северокорейские строители могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. По его словам, специалисты из КНДР сами проявили инициативу.

"Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным", - сказал Хуснуллин.

В начале августа Хуснуллин с восхищением высказывался о работоспособности и эффективности корейских строителей. Например, корейские плиточники работают в два с половиной раза быстрее российских. "Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт", - сказал вице-премьер в интервью РБК, но тут же добавил: "Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые".