20 Августа 2022
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Общество В России
образование, нижневартовск, дети,первоклассники (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

На 15%: Росстат подсчитал, насколько за год подорожал набор первоклассника

Базовый "набор первоклассника", в который входят одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклассников-мальчиков в 22,3 тыс. рублей, девочек - в 26,8 тыс. рублей, сообщает Росстат. Подорожание составило 14% и 11% соответственно.

Так как инфляция за год составила 15%, то школьные товары дорожают медленнее, чем в среднем растут цены, считает Росстат.

В базовый "набор первоклассника" включены девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего 17 вещей) и 11 – для девочек (всего 22 вещи). Мальчикам: две пары брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два платья и две юбки. Учтен спортивный костюм. В расчет не включены электронные устройства, цветы и, естественно, последующие школьные поборы. То есть только одежда, обувь и школьные принадлежности.

Просто одеть и обуть первоклассника (без канцтоваров) стоит 17 тыс. для мальчика и 21 тыс. для девочки, что составляет около 80% расходов на сбор школьника.

Ранее сообщалось, что, по данным ресурса "Чек Индекс", траты на школьников выросли за год на 20%.

Теги: школа, дети



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