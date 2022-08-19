На Южном Урале главу района обязали возместить бюджету муниципалитета 1 млн рублей

В Челябинской области с главы Кизильского района 1 млн рублей убытка, причиненного бюджету муниципалитета в результате воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По договору пользования индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по разведению пастбищной аквакультуры в водохранилище на реке Казенщина. По указанию главы района был произведен полный слива воды из водохранилища, что повлекло потери прироста водных биоресурсов от гибели кормовых организмов, а также воспрепятствованию предпринимательской деятельности на данном рыбоводном участке с причинением ущерба в виде недополученной прибыли.

В отношении главы района было возбуждено уголовное дело за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. В июне 2019 года оно было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. После этого предприниматель обратился в суд о взыскании с администрации района убытков в размере 1 млн рублей. Суд требования удовлетворил. На основании исполнительного листа за счет средств казны муниципального образования произведена соответствующая выплата.

"В связи с тем, что незаконные действия главы Кизильского муниципального района привели к существенному ущемлению прав субъекта предпринимательской деятельности, взысканию в ее пользу за счет средств казны муниципального образования понесенных убытков, прокурор Кизильского района обратился в суд с исковыми требованиями к главе о взыскании убытков в порядке регресса", - сообщили Накануне в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд требования прокурора удовлетворил.