Поезд "Орлан" поедет из Челябинска в Екатеринбург уже в октябре

Запуск движения рельсового поезда "Орлан", который свяжет Челябинск и Екатеринбург, запланирован на октябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Ранее мы писали, что железнодорожный маршрут протянется через Верхний Уфалей. Протяженность составит 247 км, преодолеть которые пассажиры смогут за 3 ч. 56 минут, даже с учетом пяти остановок.

Ссоглашение о запуске скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали еще на "Иннопроме-2022". Поезд будет оборудован системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов в креслах-колясках, универсальными санитарными комплексами. Максимальная скорость движения будет достигать 120 км/ч.