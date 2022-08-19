В Екатеринбурге полиция со стрельбой гонялась за пьяным "Шумахером". Он сдался из-за комаров

В Екатеринбурге минувшей ночью произошла очередная погоня со стрельбой за пьяным лихачом. "Шумахер" был задержан полицией.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники ГИБДД при несении службы на улице Авиационная заметили автомобиль "Мазда 6", который промчался по перекрестку на запрещающий сигнал светофора. С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал команду и, что называется, "дал по газам".

"Нарушителя по Московскому тракту преследовали несколько нарядов ДПС. Уральский "Шумахер" летел по городу на огромной скорости, подвергая риску и собственную жизнь, и жизни других участников дорожного движения. При этом он нарушал все, что только можно было нарушить в плане соблюдения ПДД. Трудно сказать, сколько по времени представителям МВД пришлось бы гоняться за неадекватным гражданином. Точку в этой истории инспекторы поставили, когда после неоднократных призывов об остановке машины применили табельное оружие.

Сначала, как и положено, были сделаны предупредительные выстрелы, а затем по колесам. Всего было истрачено семь патронов. Это произошло в районе деревни Старые Решеты. Одна из пуль попала в переднее колесо, и лишь тогда ночной гонщик решил не испытывать судьбу и остановился. Но добровольно предоставлять руки для застегивания наручников он не стал и предпринял еще одну попытку ретироваться быстрым бегом. В одних плавках он сиганул в лесную чащу, затем прыгнул в небольшой водоем, переплыл его и спрятался. Полицейские при помощи фонариков искали его, убеждая выйти с повинной. Однако и во второй раз удача от "Шумахера" отвернулась, полчища комаров и холод вынудили его сдаться", - отметил полковник Горелых.

В ходе опроса водителя стражи порядка почувствовали от него запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он наотрез отказался.

"Задержанным оказался 33-летний житель столицы Среднего Урала, официально не трудоустроенный и ранее судимый за причастность к преступлению, связанному с наркотиками. Наказание отбывал в ИК №53 Верхотурья, откуда освободился в марте 2017 года. Кроме того, он 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в большинстве случаев за проезд на красный. В отношении лихача составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, неповиновение законному требованию сотрудников полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - резюмировал Валерий Горелых.

Представитель полиции напомнил, что по требованию сотрудника ДПС водитель обязан остановиться. За невыполнение предусмотрена административная ответственность. Отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения также влечет собой штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.