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Следственный комитет РФ (2012) | Фото:Накануне.RU

Уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян вернули следователю

Генпрокуратура вернула на доследование в СК РФ уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна о сексуальном насилии и истязании дочерей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, надзорное ведомство решило вернуть материалы следователю для установления всех обстоятельств насилия над дочерьми.

Уточняется, что следствие по делу Хачатуряна возобновлено. Напомним, о завершении расследования дела сообщалось в мае. Источник заявлял, что обвинение было ужесточено в связи с выявленными фактами распространения Хачатуряном порнографических материалов с участием дочерей.

Ранее защитники выражали надежду, что получение статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.

Напомним, в июле 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Теги: хачатурян, уголовное дело, сестры хачатурян



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