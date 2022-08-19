Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров Харьковской области

Напомним, Алексеенко перестал быть мэром Краснодара сегодня, досрочную отставку утвердили депутаты думы столицы Кубани.

"Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области - председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", - говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС,

В освобожденной части Харьковской области сформирован Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, говорится в указе главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.





