20 Августа 2022
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андрей алексеенко, краснодарский край (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров Харьковской области

В освобожденной части Харьковской области сформирован Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, говорится в указе главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

"Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области - председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", - говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС,

Напомним, Алексеенко перестал быть мэром Краснодара сегодня, досрочную отставку утвердили депутаты думы столицы Кубани.

Теги: Андрей Алексеенко, Харьковская область, Совет министров



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