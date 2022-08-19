Хуснуллин устроил облёт трассы Казань-Екатеринбург: "Смотрели трассировку"

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел облёт трансы Казань-Екатеринбург.

"В июне смотрели всю трассировку от Москвы до Казани, теперь смотрим продолжение трассы. Провел совещание в Татарстане, где детально обсудили с каждым подрядчиком ход работ. Теперь сам посмотрю, как идёт строительство", - сообщил Хуснуллин. В его Telegram-канале были опубликованы фотографии строительства мостового перехода, который станет частью трассы.

В феврале этого года Хуснуллин, отвечающий в правительстве России за строительство и инфраструктурные проекты, сообщил, что трассу М-12 Москва-Казань-Екатеринбург планируется построить за четыре года – в два раза быстрее, чем трассу М-11. "По этому проекту мы хотим построить 1600 км трасс за три с половиной – четыре года. Уже проектируем участок Екатеринбург-Тюмень. В результате из Екатеринбурга до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 17 часов, никогда такого не было", - сообщил тогда вице-премьер.