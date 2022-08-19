Премьер Баден-Вюртемберга призвал немцев обтираться тряпкой вместо душа

Премьер федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман призвал немцев отказаться от мытья под душем и просто обтираться мокрой тряпкой, чтобы экономить дорогой газ.

Также он сообщил, что у себя дома отапливает только одну комнату. И всем это советует, так как это будто бы полезно, чтобы температура в доме была разной.

Власти Германии призывают немцев готовиться к сложной зиме и экономить газ. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен прогнозирует, что из-за резкого роста цен на газ миллионы домохозяйств в стране не смогут оплачивать отопление.

С 1 октября в Германии вводится дополнительный налог на газ. Размер сбора пока не сообщается. Он будет зависеть от обстоятельств.

Die Welt на днях написала, что резко подорожает электроэнергия. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал сократить потребление электроэнергии минимум на 20%.