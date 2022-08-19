20 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Медведица Хатанга, прибывшая в Екатеринбург (2022) | Фото: telegram-канал &quot;Глава Екатеринбурга Алексей Орлов&quot; / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбургском зоопарке открылся новый вольер с берлогами для белых медведей

Сегодня, 19 августа, мэр уральской столицы Алексей Орлов принял участие в открытии нового вольера для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, новый вольер был увеличен в два с половиной раза по сравнению со старым. Помещение разделено на две части – по одной для каждой из обитательниц. Также для медведиц созданы две берлоги и родильная камера.

В новом вольере будут жить две медведицы: Айна и Хатанга. Первая в уральской столице уже давно, а вторая переехала в августе этого года из Московского зоопарка. Несмотря на внушительные размеры Хатанги, медведица не считается взрослой – ей всего два года.

лично контролировал этот проект, поэтому не понаслышке знаю, какая огромная работа проделана. Благодарю всех причастных к проекту и, прежде всего, работников зоопарка – за вашу преданность делу и любовь к братьям нашим меньшим. Поздравляю всех вас с наступающим Днем города!", - заявил на церемонии открытия Алексей Орлов.

Теги: зоопарк, медведи, вольер, открытие



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