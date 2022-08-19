Соколов рассказал о планах развития Черноморского флота РФ

Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, подтвердил своё назначение временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. Во время сбора с молодыми офицерами он поделился планами развития вверенного ему подразделения.

"Я назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", - сказал Соколов офицерам, его цитирует ТАСС.

Он назначен исполнять обязанности приказом министра обороны от 10 августа.

"Идет планомерное наращивание качественного и количественного состава. Одной из главных задач стало наращивание боевого потенциала флота. В соответствии с планом деятельности, в этом году запланирована поставка 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники – и авиационноая, и сухопутная техника", - сказал Соколов.

По его словам, ЧФ успешно выполняет все задачи, поставленные ему в рамках специальной военной операции.

"Черноморский флот участвует в специальной военной операции, успешно выполняет все поставленные задачи", - говорит Соколов, слова которого приводит издание.