20 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика Украина
(2006) | Фото: www.diginamics.comjpg

Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в первых числах сентября, - постпред РФ

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, это произойдет, если не возникнут "посторонние факторы". Маршрут пока обсуждается, добавил российский постпред.

Он также считает, что МАГАТЭ не поддержит создание демилитаризованной зоны вокруг станции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию в связи с обстрелами ВСУ.

В ООН заявляли, что готовы помогать визиту инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев, несмотря на то, что это может быть опасным.

Теги: магатэ, запорожская аэс



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