20 Августа 2022
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Политика В России
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

"По приколу": Пригожин ответил на вопрос о судебном процессе по "ЧВК Вагнера"

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала журналистский запрос от издания Dixi News. Редакция обратилась к бизнесмену Евгению Пригожину с вопросом о том, для чего он судится с европейцами по вопросу «ЧВК Вагнера». Бизнесмен ответил, зачем продолжает судебные тяжбы, учитывая, что он находится под всеми возможными санкциями Евросоюза и США. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы заставить глупых немощных европейцев делать как ты хочешь. По приколу», — публикует пресс-служба компании «Конкорд» ответ бизнесмена.

Ранее Евгений Пригожин, комментируя совместные фотографии с сотрудниками «ЧВК Вагнера», заявил, что случайно встретил их, прогуливаясь по городу Попасная в ЛНР.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнера,



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