"По приколу": Пригожин ответил на вопрос о судебном процессе по "ЧВК Вагнера"

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала журналистский запрос от издания Dixi News. Редакция обратилась к бизнесмену Евгению Пригожину с вопросом о том, для чего он судится с европейцами по вопросу «ЧВК Вагнера». Бизнесмен ответил, зачем продолжает судебные тяжбы, учитывая, что он находится под всеми возможными санкциями Евросоюза и США. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».