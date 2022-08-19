Киев разрешил командирам заверять завещания солдат

Киевское правительство разрешило командирам заверять завещания солдат. Об этом сообщает минюст республики.

Ранее таким правом обладали исключительно нотариусы, но отныне, после заверения, командир подразделения должен передать документ через Генштаб ВСУ, Минобороны или любой другой силовой орган в минюст, а тот - в двухдневный срок передать его нотариусам, которым дается три дня на то, чтобы внести его в наследственный реестр.

Первый замминистра инфоhмации ДНР Даниил Безсонов считает, что это благодатная почва для злоупотребления командирами.

"Я уже представляю, какое количество украинских вояк будут списаны, как боевые потери, чтобы командиры смогли отжать их имущество. Что стоит командиру на фронте заставить своего солдата переписать на своего родственника имущество? Главное, чтобы эти законодательные инициативы не прекращались", - написал Безсонов с иронией в своем телеграм-канале.

Такого же мнения придерживаются многие эксперты. Отмечается, что такая мера свидетельствует о больших потерях ВСУ.