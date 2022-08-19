Берлускони обвинил Москву в развязывании конфликта на Украине и призвал отказаться от российского газа

20 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Путин, Берлускони, Крым (2015) | Фото: kremlin.ru

Берлускони обвинил Москву в развязывании конфликта на Украине и призвал отказаться от российского газа

Экс-премьер Италии, лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" и старый друг президента России Владимира Путина Сильвио Берлускони обвинил Москву в развязывании военного конфликта на Украине и призвал отказаться от зависимости от российского газа.

В интервью изданию Foglio он заявил, что Россия "нарушила международное право и суверенитет Украины". "Это подтолкнуло нас к тому, чтобы быть на стороне Украины. <…> В прошлом я надеялся, что можно будет построить другие отношения с Россией. Я помню, как в 2002 году было достигнуто соглашение между НАТО и Россией (тогда был создан Совет "Россия-НАТО" – прим. ред.) по моей инициативе. Это положило конец более чем 50-летней холодной войне и ядерной угрозе", - заявил Берлускони.

"Я надеялся, — добавил Берлускони, — что Россия сможет стать надежным партнером Запада в решении великих задач XXI века, начиная с китайского экспансионизма. Однако эта надежда принадлежит прошлому, поэтому я сказал, что разочарован. Я продолжаю надеяться, как любой разумный человек, на скорейшее заключение мира путем переговоров, Конечно, это не может происходить за счет свободы украинского народа".

Также Берлускони предлагает отказаться от российского газа раньше, чем Россия сама перекроет его для Италии. Но при условии, что будут созданы условия для альтернативных поставок газа в страну. "Тогда мы можем попросить положить конец зависимости, которая доставляет нам очевидные проблемы", - заявил политик.

Теги: сильвио берлускони, газ, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети