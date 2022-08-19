Берлускони обвинил Москву в развязывании конфликта на Украине и призвал отказаться от российского газа

Экс-премьер Италии, лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" и старый друг президента России Владимира Путина Сильвио Берлускони обвинил Москву в развязывании военного конфликта на Украине и призвал отказаться от зависимости от российского газа.

В интервью изданию Foglio он заявил, что Россия "нарушила международное право и суверенитет Украины". "Это подтолкнуло нас к тому, чтобы быть на стороне Украины. <…> В прошлом я надеялся, что можно будет построить другие отношения с Россией. Я помню, как в 2002 году было достигнуто соглашение между НАТО и Россией (тогда был создан Совет "Россия-НАТО" – прим. ред.) по моей инициативе. Это положило конец более чем 50-летней холодной войне и ядерной угрозе", - заявил Берлускони.

"Я надеялся, — добавил Берлускони, — что Россия сможет стать надежным партнером Запада в решении великих задач XXI века, начиная с китайского экспансионизма. Однако эта надежда принадлежит прошлому, поэтому я сказал, что разочарован. Я продолжаю надеяться, как любой разумный человек, на скорейшее заключение мира путем переговоров, Конечно, это не может происходить за счет свободы украинского народа".

Также Берлускони предлагает отказаться от российского газа раньше, чем Россия сама перекроет его для Италии. Но при условии, что будут созданы условия для альтернативных поставок газа в страну. "Тогда мы можем попросить положить конец зависимости, которая доставляет нам очевидные проблемы", - заявил политик.