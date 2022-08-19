Письма с угрозами получили детские сады Томска

Сообщения с угрозами террористического характера поступили в несколько детских садов Томска.

Врио губернатора области Владимир Мазур прокомментировал ситуацию в своем Телеграм-канале. "Судя по всему, это фейк. Выходка психически неадекватного шутника", - написал он.

При этом в пресс-службе мэрии сообщили, что в детсадах усилены меры безопасности. В некоторых дошкольных учреждениях решено отменить прогулки на улице, проводятся проверки территории, усилен контроль за пропускным режимом.

По данным местных СМИ, сообщения были направлены в восемь детсадов.

"МК в Томске" пишет, что угрозы были отправлены не только на официальные электронные адреса, но и в родительские чаты в WhatsApp, где началась небольшая паника.