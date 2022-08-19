20 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Сибирский ФО Уральский ФО Алтайский край
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Найдены женщина и ее маленький сын, пропавшие весной на Среднем Урале

Правоохранителям удалось найти женщину и ее маленького сына, которые пропали на Среднем Урале минувшей весной. С ними все в порядке.

Напомним, разыскивались Виктория Шебалина и ее сын 2016 года рождения. Ранее они проживали в городе Бийске Алтайского края, но затем перебрались на Средний Урал. Мать с ребенком жили в одной из квартир дома по улице Орджоникидзе в Верхней Пышме, но ближе к весне внезапно исчезли.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы". Розыск женщины и ее сына проводился вместе с полицейскими и судебными приставами.

Как удалось выяснить следователям СКР, после расторжения брака между супругами в 2019 году место жительства ребенка по решению суда было определено с отцом. После этого мать с сыном переехали из Бийска в Краснодарский край, но когда отец ребенка узнал об этом, то уехали в Свердловскую область.

"У органов следствия появилась информация, что женщина уехала с ребенком в Анапу, где снимала комнату, и далее вернулась в Бийск. Именно в этом городе правоохранителям удалось благополучно найти и женщину, и ее ребенка вечером 18 августа", - рассказали в ведомстве.

Разыскиваемые жители дома по улице Орджоникидзе, 24 в городе Верхней Пышме(2022)|Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Там отметили, что мать с сыном находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Тем не менее, работа по уголовному делу продолжается.

А вот как эту историю прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"История поиска женщины и ее сына завершилась благополучно, что произошло благодаря проведенной оперативниками МО МВД России "Верхнепышминский" кропотливой аналитической работе, техническим мероприятиям, изучению связей с родственниками и наличия у них недвижимого имущества. Также значительную помощь оказали судебные приставы Алтайского края, у которых находилось исполнительное производство по судебному решению о передаче мальчика отцу.

В итоге была получена информация о возможном местонахождении пропавших в одной из квартир в жилом доме в Бийске. Полицейские, приставы и сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю успешно смогли найти ту самую квартиру и передать ребенка отцу", - отметил полковник Горелых.

Теги: женщина, ребенок, розыск, отец, полиция, СКР



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Ранее 01.03.2022 12:29 Мск На Среднем Урале пропали без вести женщина и ее маленький сын


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