Якушев рассказал, как сделать так, чтобы бизнес в УрФО "взлетел"

Уральский полпред Владимир Якушев, который сегодня работает в Тюмени на "Слёте успешных предпринимателей", высказался о мерах поддержки в УрФО малого и среднего предпринимательства.

"Первая мера – уменьшение количества контрольно-надзорных органов. Мы всё время говорим об их реформе и пытаемся сделать так, чтобы наши контрольно-надзорные органы аккуратно проверяли, не создавая проблем для развития бизнеса. Но практика показывает, что главный показатель их работы – количество проверок. Сейчас мы наложили мораторий, до конца года проверок не будет, но у всех таких органов есть свои планы. Если со следующего года мораторий не будет продлён, они своё наверстают", - сказал Якушев журналистам, его слова приводит полпредство.

Пока есть надзорный орган, он будет проверят, а проверка – стресс для бизнеса.

"Вторая мера – у нас может быть много инструментов, но мы должны сделать так, чтобы со всем комиссиями и затратам возможность к заёмным средствам у бизнеса была, и ставка была бы не более 3%. Вот тогда мы реально будем говорить о том, что бизнес у нас "полетит"", - сказал Якушев.

Третья мера – бизнес должен сам создавать себе условия для развития. У нас, говорит Якушев, очень слабо развита культура венчурной поддержки.

"Бизнес должен сам создавать венчурные фонды или компании. Крупный бизнес должен помогать развиваться малому. Как правило, у нас институты развития – уставный фонд, который сформирован за счёт бюджетных денег. А если это так, накладывается определённая процедура – жёсткие регламенты, подходы, контрольные органы. Когда бизнес будет поддерживать бизнес, ситуация будет другая", - сказал Якушев.

Он полагает, что работать надо по этим трём направлениям.

"Если мы по этим трём направлениям двигаться не будем, то рано или поздно вернёмся к тому, что проверок много, деньги дорогие, а крупный бизнес не заинтересован в развитии малого", - подытожил полпред.