Алексей Текслер открыл главную агропромышленную выставку региона

Губернатор Алексей Текслер открыл в Челябинске областную агропромышленную выставку "АГРО-2022". Глава региона осмотрел экспозиции выставки, где представлена продукция крупных холдингов и фермерских хозяйств, а также достижения региона в развитии племенного животноводства и новейшей сельскохозяйственной техники.

"Сельское хозяйство нашего региона развивается, несмотря на последние засушливые годы, мы движемся вперед. В этом году ожидаем собрать порядка 2 млн тонн зерна, и, уверен, что мы сохраним лидерство в тех отраслях, где традиционны сильны – в производстве мяса птицы и свинины, яиц, макаронных изделий, круп, подсолнечного масла. Хочу поблагодарить селян за трудолюбие, стремление быть лучшими, благодаря вам мы обеспечиваем продовольственную безопасность региона и страны", - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, в регионе в этом году также будет собран рекордный урожай масличных культур. "Планируем собрать более 250 тыс. тонн масличных культур. Такой урожай масличных – подсолнечника, льна, рапса – область еще никогда не собирала", - рассказал он.

Региональная агропромышленная выставка "АГРО-2022" проходит в Челябинске 18-20 августа. Крупные холдинги и фермерские хозяйства представили свою продукцию, среди которой сыры собственного производства, экологически чистое фермерское молоко, мясо, мед, колбасные, молочные, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также работают экспозиции племенных сельскохозяйственных животных и новейшей сельскохозяйственной техники. Для продвижения фермерской продукции на выставке проходят торгово-закупочные сессии ретейлеров с производителями продовольствия. Гости выставки могут продегустировать фермерскую продукцию и принять участие в мастер-классах по кулинарии и декоративно-прикладному искусству.

"У нас в этом году в выставке принимают участие 200 компаний – это значительно больше, чем в прошлом году, почти все наши сельскохозяйственные районы присутствуют здесь. Правительство региона оказывает поддержку сельскому хозяйству, в том числе и прямыми субсидиями, в этом году обнулили единый сельхозналог, сейчас некоторые фермеры благодарили меня за эти решения. В прошлом году, когда была сильная засуха, мы поддерживали наших аграриев субсидиями на корма и сохранили поголовье. Сегодня появляются новые производители. Выставка наглядно демонстрирует успехи производителей, результат их труда", - отметил Алексей Текслер.

В рамках деловой программы прошло пленарное заседание, в котором приняли участие руководители подразделений Минсельхоза России, руководитель представительства Управления коммерции провинции Шэньси КНР в РФ российско-китайского парка инноваций "Шелковый путь" госпожа Хань Чжун. Участники обсудили реализацию программы комплексного развития сельских территорий, меры господдержки и ключевые тенденции экспорта продукции АПК.

По словам начальника управления отраслевого развития федерального госучреждения "АГРОЭКСПОРТ" Минсельхоза России Виталия Нагалина, Челябинская область сегодня является ключевым экспортером продукции АПК в Уральском федеральном округе. В текущем году прирост составил почти 20%. "Основной экспорт обеспечивают поставки готовых семян подсолнечника, макаронных изделий, обработанного зерна. Практически 80% экспорта осуществляется в Казахстан. Наращиваются поставки в Беларусь, в Киргизию, Узбекистан, на азиатские рынки, в том числе в Китай. Для производителей Челябинской области ключевой рынок — это КНР, большой потенциал со странами Ближнего Востока и Персидского залива, странами СНГ. Область может развивать экспорт по вышеназванным позициям, а также по линии молочной и мясной продукции", - считает он.

В этом году в выставке принимают участие представители КНР. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Южно-Уральским государственным аграрным университетом и российско-китайским парком инноваций "Шелковый путь". Это, по словам Алексея Кобылина, открывает дополнительные возможности по обмену опытом и достижениями. "У нас много основ для взаимодействия в реализации проектов в области образования и науки, во внедрении новых технологий в сельскохозяйственное производство", - заявил он.