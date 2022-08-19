Диалог российских космонавтов попал в эфир NASA: "Встретишь человека, который болты такие делал, — не трогай, он мой"

Национальное космическое агентство США транслировало в прямом эфире переговоры российских космонавтов, вышедших в открытый космос на МКС. В какой-то момент Олег Артемьев и Денис Матвеев, выполняя технические работы, столкнулись с неподатливым болтом, который тут же и раскритиковали.

"Встретишь этого человека, который болты такие сделал...", - говорит один космонавт. "Хороший человек или не очень?" – уточняет его коллега. "Не трогай его, он мой", - заканчивает предупреждение первый.

Пока в Роскосмосе не уточнили, кто является производителем болтов, досаждающих космонавтам.

Ранее стало известно об опасном инциденте со скафандром Олега Артемьева, произошедшем во время нахождения в открытом космосе. Внезапно в скафандре упал уровень заряда аккумулятора, из-за чего могли отключиться важнейшие жизнеобеспечивающие системы и связь. Артемьев получи команду "Уходить в люк" и быстро ее выполнил, оказавшись в шлюзовом отсеке.

Неисправность в электропитании скафандра возникла в ходе работ с европейским манипулятором ERA, которые космонавты Артемьев и Матвеев в течение трех часов проводили в интересах Европейского космического агентства.