Патрушев заявил о попытках Запада организовать "цветные революции" в Казахстане и Узбекистане

События в Белоруссии в 2020 году, а также в Казахстане и Узбекистане в этом году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции", - приводит его слова пресс-служба аппарата СБ РФ.

Также секретарь Совбеза заявил, что Запад пытается "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией. Специальная военная операция на Украине, по его словам, используется лишь как предлог для антироссийской кампании.

Напомним, Патрушев находится в Узбекистане, где участвует во встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).