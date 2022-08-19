20 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР
протесты в Казахстане (2022) | Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Патрушев заявил о попытках Запада организовать "цветные революции" в Казахстане и Узбекистане

События в Белоруссии в 2020 году, а также в Казахстане и Узбекистане в этом году стали результатом попыток Запада организовать там "цветные революции", заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Главным инструментом продвижения так называемой демократии по-американски по-прежнему остаются цветные революции", - приводит его слова пресс-служба аппарата СБ РФ.

Также секретарь Совбеза заявил, что Запад пытается "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией. Специальная военная операция на Украине, по его словам, используется лишь как предлог для антироссийской кампании.

Напомним, Патрушев находится в Узбекистане, где участвует во встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Теги: патрушев, цветные революции, казахстан, узбекистан



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