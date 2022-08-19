В Шереметьево самолетами "перекрыли" доступ к грузовому терминалу - ФАС

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение оператору международного аэропорта Шереметьево, обвинив компанию в создании "дискриминационных условий доступа к объектам инфраструктуры".

На оператора пожаловался независимый оператор грузов и почты "Шереметьево-Карго". Выяснилось, что оператор "размещает на длительную стоянку воздушные суда на территории перрона, рулежных и магистральных дорожек, около грузового терминала, в котором работает компания-заявитель".

"В результате воздушные суда не могут подъехать непосредственно к грузовому терминалу комплекса для обработки грузов заявителем. Это вынуждает авиакомпании производить обработку грузов, пользуясь услугами другой компании", - говорится в сообщении ведомства.

"Выровнять условия деятельности компаний" в Шереметьево должны в течение месяца, иначе ФАС откроет дело о нарушении антимонопольного законодательства.