В августе свердловчане стали чаще заходить на сайты ковидной тематики

За последнее время жители Екатеринбурга и Свердловской области стали чаще заходить на сайты по теме коронавируса и наведываться в интернет-аптеки. К такому выводу пришли сотовые операторы.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Мегафон", они выгрузили динамику интереса среди своих свердловских абонентов. Оказалось, что жители региона все чаще ищут новости по теме ковида, изучают статистику заболеваемости по стране и миру, читают информацию о вакцинации и различных штаммах болезни.

"Со второй половины августа среднесуточный интернет-трафик жителей Свердловской области на тематических сайтах увеличился на 25% в сравнении с обычным днем июля. Пиковые значения в этом месяце пришлись на 11 и 12 августа", - рассказали в компании.

Там также отметили рост посещаемости сайтов интернет-аптек в Екатеринбурге и городах области. В первые недели августа он составил 10% к началу июля и продолжает увеличиваться.

Напомним, по данным на август ревакцинацию от ковида прошли 30% свердловчан. Врачи заявляют, что этого мало для коллективного иммунитета.