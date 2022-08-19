20 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Мали, митинг, спецоперация (2022) | Фото: РИА ФАН

Le Point: Франция проиграла Африку России

Франция проиграла России информационную войну в Африке. Население в целом настроено против Запада и лояльно к России. Об этом написала газета Le Point.
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Будущее Европы во многом зависит от быстрорастущей Африки. Поэтому черный континент становится ареной геополитической конкуренции между Россией и Западом. Ее проявлением стали летние визиты в Африку Эммануэля Макрона и глав американской и российской дипломатии Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Во время голосования в ООН 2 марта этого года 17 африканских стран воздержались от осуждения России, а еще 8 отказались участвовать в голосовании по резолюции. То есть половина стран Африки не осудили Россию, которая готова предложить взаимовыгодное сотрудничество. Запад же в Африке воспринимают как колонизаторов. Так, в ноябре 2021 года население мобилизовалось, чтобы заблокировать французскую военную колонну в Буркина-Фасо.

"Никакие усилия солдат не могут сгладить негативные последствия высокомерного, разрушительного для взаимоотношений подхода наших политиков к Африке. Например, когда Эммануэль Макрон "вызвал по звонку" лидеров стран африканского региона Сахель на провальный саммит в город По на юго-западе Франции в 2020 году. В Мали Россия и ее партнеры воспользовались (и с какой легкостью!) этой нашей невежливостью и нашим неумением выстраивать отношения. Они настроили местное население против Франции", - пишет газета.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Африку сказал, что ее роль во внешней политике России будет "существенно повышена". Эксперты отмечают, что на континенте многие хорошо относятся к России еще со времен СССР. Историк Андрей Фурсов считает, что Африка для России является потенциальной макрозоной. Так, в РПЦ всего за семь месяцев перешли около трети священнослужителей Александрийского Патриархата. И Экзархат РПЦ в Африке быстро растет.

Интересно, что если мартовская резолюция ООН об осуждении СВО России собрала 24 голоса от Африки (из 54), то апрельская — лишь 9. В Российском совете по международным делам отмечают, что прозападная группа в Африке насчитывает только около десятка стран.

Теги: Африка, Франция, Россия



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