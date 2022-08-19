20 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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ЧТЗ-УралТрак, Бульдозер Б11 (2019) | Фото: Накануне.RU

Московские бульдозеры тушат горящие рязанские леса - Собянин

К группировке московских поливалок, которая борется в Рязанской области с лесными пожарами, присоединились столичные бульдозеры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На пожарах в Рязанской и Владимирской областях работают московские спасатели, перебросили бульдозеры для прокладки дорог к очагам возгорания, - цитирует мэра РИА Новости. - Ситуация с пожарами в Рязанской и Владимирской областях несколько лучше, но работы ещё много".

Именно пожары в регионах на юге от Москвы стали причиной смога, накрывшего два дня назад столицу. Борьба с огнем ведется с переменным успехом, накануне в регионе координировал работу пожарных и спасателей министр ЧС. А Рослесхоз тем временем обвинил власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов лесных пожаров, из-за чего вовремя не были мобилизованы необходимые силы.

Теги: бульдозер, сергей собянин, рязанская область, лесной пожар



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