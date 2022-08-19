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Общество Свердловская область
Александр Васильев, Алексей Бушмаков (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд отказал в прекращении уголовного дела экс-охраннику, разрисовавшему картину ученицы Малевича

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в прекращении уголовного дела о вандализме Александру Васильеву, разрисовавшему картину ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня стартовал процесс по факту порчи картины из Третьяковской галереи. Галерея настаивала на уголовном наказании для пенсионера, в то время как адвокат мужчины Алексей Бушмаков настаивал на прекращении дела и назначении судебного штрафа. По его словам, у Васильева помимо пенсии чуть выше 10 тыс. рублей, имеются сбережения, с помощью которых он и готов выплатить штраф.

Гособвинитель был категорически против прекращения дела, поскольку сумма сбережений так и не была озвучена. На это Бушмаков заявил, что деньги подсудимому могут быть как подарены, так и собраны.

Александр Васильев, Алексей Бушмаков(2022)|Фото: Накануне.RU

"Там штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Его-то Васильев уж точно сможет выплатить", - заявил адвокат.

Сам же Васильев сказал судье, что если бы знал о ценности картины, то никогда бы к ней даже не подошел. "Я виноват, сейчас я жалею. Лучше бы ее не трогал. Как было нарисовано, пусть так и было бы нарисовано. Если бы мне сказали, что это московская, я бы даже к ней не подошел, зачем мне это нужно?" - сказал пенсионер.

Суд решил, из-за того, что подсудимый не пытался как-либо загладить свою вину или принести извинения, оставить без удовлетворения ходатайство защиты о прекращении уголовного дела.

Испорченная картина ученицы Малевича "три фигуры"(2022)|Фото: скриншот с youtube-канала "Вечерний Ургант"

Полотно из коллекции Третьяковской галереи "Три фигуры" (1932–1934 годов) художницы Анны Лепорской экспонировалось на выставке "Мир как беспредметность" в "Ельцин-центре" с ноября 2021 года. Стоимость картины на тот момент оценивалась в 75 млн руб. 63-летний охранник во время одного из дежурств достал ручку и подрисовал глазки фигурам на работе Анны Лепорской. После этого он исчез и несколько дней не выходил на связь с коллегами. Сам Васильев объяснил следователям, что пририсовать глазки его подвигли подростки. Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тыс. руб.

Теги: ученица малевича, картина, охранник, суд



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