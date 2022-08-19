Патрушев: Удары по ЗАЭС наносятся с подачи американцев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ наносят удары по Запорожской АЭС "с подачи американцев".

"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС", - цитирует его ТАСС.

Патрушев предупредил, что в случае техногенной катастрофы ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. "При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - добавил он.

Напомним, Патрушев находится в Узбекистане, где участвует во встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее власти Запорожской области сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС. Накануне в Минобороны РФ заявили, что Киев 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН. По данным ведомства, украинские войска планируют нанесение артударов по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе.