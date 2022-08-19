СУП с Моором: губернатор выступил на пленарном заседании Международного предпринимательского форума

В Тюменской области стартовал X международный форум слет успешных предпринимателей (СУП). Участие в пленарном заседании форума принял губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор отметил, что изначально СУП задумывался как слет молодых предпринимателей - той категории, которая готова рисковать. Наступает время дерзких, амбициозных молодых людей, которые текущую экономическую реальность смогут использовать как возможность.

Глава региона подчеркнул, что стране для того, чтобы быть сильной, нужны многосторонние экономические связи.

"Сегодня крупные компании под воздействием санкций могут быть менее поворотливы. Но малый и средний бизнес стал опорой России", - отметил Моор. Он также сообщил, что за первое полугодие 2022 года внешнеторговый оборот Тюменской области вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, экспорт – в три раза. Был сделан акцент на развитие партнерских отношений со странами СНГ, Африки, Ближнего Востока, Китаем, Монголией, разработана новая мера поддержки для экспортеров: финансирование за счет бюджета до 80% затрат на транспортировку продукции до границы России. Число рабочих мест в МСП выросло на 11% в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, до конца августа девять молодых предпринимателей получат гранты на реализацию проектов

Всего - более 4 млн рублей. Напомним, новая мера грантовой поддержки для молодых предпринимателей до 25 лет (включительно) введена в Тюменской области в 2022 году.

Напомним, более 1,5 тысяч представителей бизнес-сообщества из 50 российских регионов и пяти стран мира принимают участие в предпринимательском форуме СУП–2022, который проходит проходить в Тюмени с 19 по 21 августа.

Хедлайнерами мероприятия станут глава Минэкономразвития Максим Решетников, полпред президента в УФО Владимир Якушев, глава тюменского региона Александр Моор и другие известные лица.