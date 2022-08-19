20 Августа 2022
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Лаврентий Берия (2021) | Фото: zavtra.ru

Ответ "Ельцин-центру": в Новоуральске предложили открыть "Берия-центр"

В противовес "Ельцин-центру" в Екатеринбурге предложили открыть "Берия-центр" в Новоуральске. С такой идеей выступил бывший советник ректора Уральского горного университета, сталинист Вадим Аверьянов.

Как написал он сегодня в своем блоге, закрытый Новоуральск – это подходящее место для создания мощнейшего музейно-туристического кластера мирового уровня с соответствующим узнаваемым брендом "Берия-центр".

"В комплекс могли бы войти техномузеи "Ядерный щит Родины" и "Мирный атом", как филиалы проекта "Сила Атома" на ВДНХ, а также "Музей разведки России" им. Павла Фитина. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что ко всему вышеперечисленному Лаврентий Палыч имеет самое непосредственное отношение", - пишет Аверьянов.

Он предлагает пойти еще дальше и "вернуть на родину" из Свердловского областного краеведческого музея Шигирского идола, который был найден недалеко от УЭХК.

новоуральск(2015)|Фото: Накануне.ru

"В такой комплектации "Берия-центр" имел бы многократно большую притягательность, чем "Ельцин-центр". Особенно для китайского "красного туризма". Я уже не говорю о его значении для создания верного восприятия истории у подрастающего поколения", - отметил сталинист, добавив, что это "абсолютно реально", а "все предпосылки – и внутренние и внешние – созрели".

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой в адрес екатеринбургского "Ельцин-центра": по его словам, его "специально соорудили нам американцы".

Кроме этого, поступало предложение открыть в "Ельцин-центре" так называемый "музей предателей".

Теги: Ельцин-центр, Берия-центр, Новоуральск



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