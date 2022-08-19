Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы отправился тушить пожары в Рязанскую область

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов направлен в Рязанскую область для оказания помощи в тушении пожаров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

"По решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров направлены четыре летчика-наблюдателя федеральной, тюменской, ханты-мансийской авиалесоохраны. Они будут работать в составе экипажей самолетов и вертолетов МЧС России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области в сокрытии реальных площадей лесных пожаров. Ведомство подчеркнуло, что это не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

Глава МЧС России Александр Куренков сегодня вылетел в Рязанскую область, чтобы лично координировать тушение лесных пожаров, дым от которых окутал Москву.

Добавим также, что раньше тюменские огнеборцы принимали участие в тушении лесных пожаров в соседней Югре. Переброшены в ХМАО они были в начале месяца, в том числе для тушения пожара в заповеднике "Малая Сосьва". Справиться с огнем удалось 15 августа и уже на следующий день, 16 августа, все 55 парашютистов-пожарных базы авиационной и наземной охраны лесов вернулись домой.