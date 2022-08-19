Депутаты Краснодара приняли досрочную отставку мэра

Напомним, 17 ноября 2021 г. депутаты городской думы столицы Кубани избрали тайным голосованием главой города Андрея Алексеенко . За него проголосовали 40 депутатов городского законодательного собрания. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению в должность, на котором заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев зачитал текст приветствия от имени губернатора Вениамина Кондратьева и вручил удостоверение градоначальнику.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высоко оценил заслуги Алексеенко, например, в градостроительной политике. Отметил глава Кубани и "волевые качества мэра".





