Депутаты Краснодара приняли досрочную отставку мэра

20 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Южный ФО Краснодарский край
андрей алексеенко, краснодарский край (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Депутаты Краснодара приняли досрочную отставку мэра

Депутаты думы Краснодара приняли досрочную отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высоко оценил заслуги Алексеенко, например, в градостроительной политике. Отметил глава Кубани и "волевые качества мэра".

Напомним, 17 ноября 2021 г. депутаты городской думы столицы Кубани избрали тайным голосованием главой города Андрея Алексеенко. За него проголосовали 40 депутатов городского законодательного собрания. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению в должность, на котором заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев зачитал текст приветствия от имени губернатора Вениамина Кондратьева и вручил удостоверение градоначальнику.

Теги: Андрей Алексеенко, Краснодар, мэр, досрочная отставка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2022 13:04 Мск Экс-мэр Краснодара возглавил Совет министров Харьковской области

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.08.2022 14:30 Мск Глава Краснодара подал заявление о досрочной отставке
Ранее 18.11.2021 09:25 Мск Главой Краснодара избран Андрей Алексеенко


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети