Депутаты Краснодара приняли досрочную отставку мэра
Депутаты думы Краснодара приняли досрочную отставку мэра Краснодара Андрея Алексеенко.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высоко оценил заслуги Алексеенко, например, в градостроительной политике. Отметил глава Кубани и "волевые качества мэра".
Напомним, 17 ноября 2021 г. депутаты городской думы столицы Кубани избрали тайным голосованием главой города Андрея Алексеенко. За него проголосовали 40 депутатов городского законодательного собрания. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению в должность, на котором заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев зачитал текст приветствия от имени губернатора Вениамина Кондратьева и вручил удостоверение градоначальнику.