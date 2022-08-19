Вашингтон разрешил ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму, - Politico

США дали разрешение вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Чиновник объяснил это тем, что оружие, поставленное Вашингтоном, предназначено для обороны, а любая цель, которую Киев преследует на своей земле, является обороной.

Украинский чиновник, чье имя не называется, сообщил Politico, что послание поддержки дошло до Киева.

Ранее министр обороны страны Алексей Резников заявил, что у Украины действительно были договоренности с США, что западное оружие, поставленное Киеву, не будет использоваться для ударов по территории РФ. Но по Крыму, Донбассу и территориям Украины, неподконтрольным сейчас Киеву, таких ограничений нет, отметил он.