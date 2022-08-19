"Газ из "Северного потока-2" не более аморален, чем из "Северного потока-1" – депутат Бундестага

Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП), депутат Бундестага Вольфганг Кубицки призвал запустить газопровод "Северный поток-2", чтобы не дать немцам замерзнуть предстоящей зимой. Впрочем, как предполагают немецкие СМИ, его предложение едва ли будет поддержано Бундестагом.

В интервью изданию RND Кубицки заявил, что газопровод нужно немедленно запустить для заполнения газовых хранилищ на зиму.

Кубицки подчеркнул, что "нет веских причин не открывать "Северный поток-2". Он отмечает, что при негативном сценарии – "если Путин перекроет газ" – Германия ничего не теряет от запуска газопровода, а если поставки продолжатся, то страна получит весь гарантированный контрактами объем. "Это поможет людям не замерзнуть зимой и нашей промышленности не будет нанесен серьезный ущерб", - сказал зампред СвДП.

Он добавил, что "Германия твердо остается на стороне Украины, и ничто этого не изменит". "Газ, поступающий из России, не становится лучше или хуже от того, по какому газопроводу он поступает. Газ из "Северного потока-2" не более аморален, чем из "Северного потока-1", это просто другая труба", - говорит политик.

Примечательно, что позиция Кубицки по поводу "Северного потока-2" весьма пластична. В мае 2018 года он требовал на съезде СвДП ослабить экономические санкции в отношении России. После отравления Алексея Навального он предложил запретить импорт российского газа. А затем поддержал предложение парламентской группы СвДП о введении моратория на строительство газопровода "Северный поток-2".