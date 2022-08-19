Число лесных пожаров в Свердловской области продолжает сокращаться

За минувшие сутки количество лесных пожаров в Свердловской области сократилось в два раза. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

По состоянию на 10 часов утра 19 августа в регионе зарегистрировано три природных пожара, все они локализованы и не распространяются. Возгорания действуют в Березовском городском округе и под Екатеринбургом, их площадь составляет около 18 гектаров.

Как добавили в департаменте, специалисты Авиалесоохраны держат под контролем лесопожарную обстановку на Среднем Урале.

Накануне сообщалось, что площадь пожаров в свердловских лесах за сутки уменьшилась в 20 раз.