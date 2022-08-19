СКИФ покажут на "Технопроме" в Новосибирске - главный стенд выставки форума выполнят в форме синхротронной установки

20 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Наука и техника Новосибирская область
Технопром (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

СКИФ покажут на "Технопроме" в Новосибирске - главный стенд выставки форума выполнят в форме синхротронной установки

Десять треков и 170 мероприятий пройдут в рамках «Технопрома-2022». В Новосибирской области завершается подготовка к IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022», организованному при поддержке правительства региона. Программу мероприятия представила 19 августа на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Как подчеркнула Ирина Мануйлова, в этом году форум пройдет более масштабно, уже сегодня на сайте мероприятия зарегистрировались более 9 тысяч участников, из них более 8 тысяч гостей планируют посетить мероприятия форума очно.

"В рамках «Технопрома-2022» состоится более 170 мероприятий, а также – порядка 30 мероприятий-спутников, организовано дополнительно 6 дискуссионных площадок в выставочном зале", – сообщила Ирина Мануйлова.

По ее словам, главный стенд выставки выполнен в форме главной синхротронной установки СКИФ. На стенде будут представлены модели реального оборудования СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году. Форум «Технопром» должен стать эффективной площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным сообществом, предпринимателями, направленный на развитие конкурентоспособной отечественной экономики, считает Ирина Мануйлова.

Замгубернатора отметила, что в форуме примут участие порядка 800 спикеров – это ученые, представители бизнес-корпораций, федеральных министерств и региональных исполнительных органов власти, технопредприниматели. Ведущим спикером пленарного заседания станет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко – речь пойдет о мерах для достижения технологического суверенитета страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, будет обеспечена онлайн-трансляция работы всех площадок «Технопрома».

Технопром в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также будут использованы все необходимые средства защиты от распространения коронавирусной инфекции – рециркуляторы, обработка рук и помещений. Все участники, планирующие очное посещение мероприятий форума, должны будут пройти тестирование на COVID-19 за 48 часов до начала участия. Подробнее с порядком прохождения тестирования можно ознакомиться здесь, а также на сайте «Технопрома-2022».

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в ходе пресс-конференции отметил, что системным результатом форума должна стать выработка алгоритма трансфера технологий, стратегий инновационного развития, развитие взаимодействия научного сообщества и инновационного бизнеса.

Напомним, Международный форум технологического развития «Технопром» – крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5.03.2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Организаторы форума – правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН. Тема форума в 2022 году – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», его цель – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счет повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры.

Теги: скиф, технопром, инновационный бизнес, онлайн-трансляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети