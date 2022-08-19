Осужденный на 10 лет депутат Госдумы Белоусов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии.

"Разыскивается по статье УК РФ", - говорится в базе ведомства.

2 августа Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также Белоусов оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал. Белоусов не явился на второй день оглашения приговора. Суд объявил депутата в розыск.

Напомним, "Справедливая Россия – за правду" выдвинула Белоусова на пост главы Удмуртии. Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики зарегистрировала его кандидатом на должность главы региона. В ЦИК РФ заявили, что Белоусова снимут с выборов главы Удмуртии только после вступления приговора в силу.