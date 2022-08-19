В Краснодаре по подозрению в госизмене задержан агент СБУ

В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества.

"ФСБ РФ в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ", - цитирует РИА Новости заявление центра общественных связей ФСБ РФ.

Россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Возбуждено дело о госизмене.