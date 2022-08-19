В горах в Челябинской области разбился квадроциклист

В Златоусте разбился квадроциклист. Мужчина подбирал место для трассы соревнований, но не смог удержать внедорожник и при подъеме на крутой склон допустил его опрокидывание, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина упал на камни и получил множественные, сложные, переломы рук и ног. На место вызвали спасателей.

"Оказывая первую помощь, спасатели более 30 минут пытались подобрать положение, в котором пострадавший испытывал бы наименьшие страдания, но сдержать криков боли мужчина не мог", - рассказали в пресс-центре.

Пострадавшего на спинальном щите несли почти километр по крутым тропам, чтобы передать сотрудникам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу.