Больше половины российских медиков выступает за возвращение антиковидных ограничений

Больше половины российских врачей (56,6%) поддерживают идею возвращения антиковидных ограничений. Против них выступает тоже значительное число медиков – 43,4%. При этом главной причиной, по которой не стоит вводить ограничения, противники таких мер называют отсутствие ресурсов и уменьшение зарплат у тех специалистов, которые не работают с ковидными больными.

Это данные опроса, проведенного в популярном мобильном приложении "Справочник врача" (зарегистрировано более 700 тыс. медработников из 85 регионов страны).

В том, что ограничения могут улучшить эпидемиологическую ситуацию, уверены 56,5% медиков, не верят в это 24,4%, передает РБК.

Медики считают самыми эффективными мерами борьбы с новой волной пандемии индивидуальную социальную изоляцию, масочный режим, треть врачей голосует за тотальный карантин по примеру Китая. 20% считают эффективной систему QR-кодов, еще почти столько же – принудительную вакцинацию населения, а 11% даже выступают за уголовную ответственность за нарушение масочного режима.