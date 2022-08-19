В Тюмени воспроизведут события Великой Отечественной войны

В Тюмени воспроизведут события Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Масштабная реконструкция состоится 20 августа на берегу реки Туры в парке "Заречный". Участники повторят начало Свирско-Петрозаводской операции, в которой участвовала 65-я стрелковая дивизия, сформированная в Тюмени.

Согласно программе мероприятий, в 14.30 все желающие смогут посетить выставку страйкбольной техники и ретро автомобилей. Также для тюменцев будет работать полевая кухня.

Торжественное открытие масштабной реконструкции состоится в 15.30. Сама реконструкция начнется в 16.00 и будет проходить до 16.40. После нее - до 18.00 состоится концерт.

Напомним, свирско-Петрозаводская операция проходила с 21 июня 1944 по 9 августа 1944. Это наступательная операция советских войск левого крыла Карельского фронта, а также Ладожской и Онежской военных флотилий против финских войск в южной Карелии в ходе Великой Отечественной войны. Часть Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции.

В результате операции советские войска нанесли поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110—250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР и, тем самым, создали предпосылки для выхода Финляндии из войны